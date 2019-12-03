شكرا لقرائتكم الجونة يتعادل سلبيا مع نادي مصر فى الكأس ويلجأن للوقت الإضافي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت المباراة التي جمعت فريقي الجونة ونادى مصر على وقع التعادل السلبي فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على إستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ويلجأ الفريقان للوقت الاضافى لحسم التأهل، وفى حال استمرار التعادل يتم الاحتكام لضربات الترجيح.

وخاض الجونة اللقاء بتشكيل مكون من، عمر رضوان، محمد نجيب، خالد صبحي، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد محسن «ليلة»، إسلام محارب، آلان تشيامبادي، أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان.

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وظهر الفريقين باداء متواضع لم يرقى للمستوى المنتظر، خاصة أن الفائز سيضمن مقعدا فى ثمن نهائي البطولة.

سجلت نورا سمير الحكمة المصرية، أول ظهور لمحكمات الجنس اللطيف فى الملاعب المصرية، حينما أسندت لها لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وظيفة الحكم الرابع فى مباراة الجونة ونادى مصر.

ورغم ظهور الجنس اللطيف فى لقاءات سابقة بدورى القسم الثانى، إلا إن نورا دخلت تاريخ التحكيم المصري من أوسع أبوابه بعدما أصبحت أول حكمة تظهر فى بطولة كأس مصر، ولآندية تصنف كونها فرق الأضواء والشهرة.

ويقود طاقم تحكيم مباراة الجونة ونادى مصر جلال أحمد حكم ساحة، ويعاونه كلاً من هاني خيرى وعربي أحمد ونورا سمير.