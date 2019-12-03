شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الشرقية.. سامي الشيشيني يطالب اللاعبين باستعادة التوازن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامي الشيشيني مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على ضرورة التكاتف لاستعادة التوازن بداية من لقاء الشرقية غدا.

وشدد المدرب العام للزمالك على جميع اللاعبين ببذل الجهد من أجل استعادة الانتصارات.

ويواجه الزمالك فريق الشرقية بالدور الـ 32 لكأس مصر غدا الأربعاء.

كارتيرون يقود الزمالك ضد الشرقية بكأس مصر



أكد نادي الزمالك قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول سيقود القلعة البيضاء في مباراة الغد أمام الشرقي في مسابقة كأس مصر.

ووصل الفرنسي باتريس كارتيرون إلى القاهرة حيث سيقيم مع فريق الزمالك بنفس الفندق على أن يتولى وضع التشكيلة الأساسية للفريق والاشراف على الأبيض فنياً في مباراة الغد.

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وطلب كارتيرون، إعداد تقرير مفصل عن لاعبى الفريق وحالتهم الفنية والبدنية وعدد مشاركات كل لاعب، وتقرير إضافي عن الإصابات يتم إعداده من جانب الجهاز الطبى لدراسته فور وصوله القاهرة وتوقيع عقود انتقاله للزمالك.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع كارتيرون لتدريب الزمالك خلفا للصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق، والذى تمت إقالته أمس بعد الخسارة من إنبى فى الدورى ومازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال أفريقيا، على أن يتقاضى كارتيرون 100 ألف دولار شهريًا وهى نفس قيمة راتب ميتشو، بعدما تنازل كارتيرون عن 20 ألف دولار فى طلباته حيث كان يرغب كارتيرون فى الحصول على 120 ألف دولار شهريا.

وقام محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق كرة القدم الأول بالنادي بتحفيز جميع اللاعبين قبل بداية المران المقام حاليا بملعب النادي.