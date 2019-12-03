تيجانا ومقلد وأنور يؤازرون لاعبي الزمالك في المران...

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جدة - عمرو شويل تواجد إسماعيل يوسف وعلاء مقلد وحمادة أنور أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك خلال مران الفريق الكروي الأول وذلك لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الشرقية. وأجري اللاعب عمليات الاحماء مع زملائه اللاعبين تحت إشراف أمير عبد العزيز مدرب الفريق. ويواجه الزمالك فريق الشرقية بالدور الـ 32 لكأس مصر غدا الأربعاء. Advertisements حرص سامي الشيشيني مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومعه أمير عبد العزيز المدرب المساعد على التواجد مبكرا في أرض ملعب عبداللطيف ابورجيله قبل انطلاق المران المسائي اليوم. وقام الثنائي بالإشراف على ترتيبات إقامة مران اللاعبين استعدادا لمواجهة الشرقية بكأس مصر غدا. وتوصل الزمالك لاتفاق مع كارتيرون لتدريب الزمالك خلفا للصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق والذي تمت اقالته أمس بعد الخسارة من انبي في الدوري ومازيمبي الكونغولي في دوري ابطال افريقيا، علي ان يتقاضي كارتيرون 100 ألف دولار شهريا وهي نفس قيمة راتب ميتشو، بعدما تنازل كارتيرون عن 20 الف دولار في طلباته حيث كان يرغب كارتيرون في الحصول علي 120 ألف دولار شهريا.

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