شكرا لقرائتكم 19 لاعباً في قائمة الإسماعيلي لمواجهة طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة طنطا غدا، الأأربعاء، فى الجولة الخامسة المؤجلة من عمر الدورى المصرى. وجاءت قائمة الدراويش لمباراة أبنا السيد البدوي كالتالي: Advertisements حراسة المرمى : محمد مجدى ، محمد فوزى . خط الدفاع : أحمد أيمن ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، أسامة إبراهيم . خط الوسط : عماد حمدى ،محمد بيومى ، احمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى ، محمد الشامى. خط الهجوم : شيلونجو ، حازم مرسى ، حمدى زكى .

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