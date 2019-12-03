- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الترسانة يستقبل محمد صلاح بـ"الذبح"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وياتى ذبح العجل لفك النحس بعد سلسلة النتائج السيئة التى يحققها تالشواكيش هذا الموسم وآخرها الخسارة من سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف العرب وتم توزيع اللحوم على عمال النادى بعد ذبح العجل.
وكان الترسانة قد تعرض لخسائر متكررة فى دورى القسم الثانى من السويس وجمهورية شبين والداخلية وسيراميكا وتعادل مع النجوم ، ويحتل قاع جدول مجموعة القاهرة بدورى المظاليم .
ويؤكد طارق سعيد رئيس الترسانة أن هناك سوء توفيق يواجه الفريق الكرى منذ بداية الموسم بشكل غريب خاصة فى المباريات الاخيرة أمام الداخلية والخسارة بثلاثية رغم ان أضاعة اكثر من 10 أهداف بينما أحرز الداخلية اهدافه من 4 هجمات مرتدة ، والمباراة الأخيرة امام سيراميكا كان الترسانة متقدما بهدف حتى قبل نهاية اللقاء بـ 10 دقائق وخسر الفريق 2/1 بشكل غريب أيضا .
كانت هذه تفاصيل خبر الترسانة يستقبل محمد صلاح بـ"الذبح"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.