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الترسانة يستقبل محمد صلاح بـ"الذبح"...

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جدة - عمرو شويل قامت إدارة نادى الترسانة برئاسة طارق سعيد بذبح عجلا قبل انطلاق مران فريق الكرة اليوم مع أول ظهور لمحمد صلاح المدير الفنى الجديد للشواكيش .

 

وياتى ذبح العجل  لفك النحس بعد سلسلة النتائج السيئة التى يحققها تالشواكيش هذا الموسم  وآخرها الخسارة من سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف العرب   وتم توزيع  اللحوم على عمال النادى بعد ذبح العجل.

 

وكان الترسانة قد تعرض لخسائر متكررة فى دورى القسم الثانى من السويس وجمهورية شبين  والداخلية وسيراميكا وتعادل مع النجوم ، ويحتل قاع جدول مجموعة القاهرة بدورى المظاليم .

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ويؤكد طارق سعيد رئيس الترسانة أن هناك سوء توفيق يواجه الفريق الكرى منذ بداية الموسم بشكل غريب خاصة فى المباريات الاخيرة أمام الداخلية والخسارة بثلاثية رغم ان أضاعة اكثر من 10 أهداف بينما أحرز الداخلية اهدافه من 4 هجمات مرتدة ، والمباراة الأخيرة امام سيراميكا كان الترسانة متقدما بهدف حتى قبل نهاية اللقاء بـ 10 دقائق وخسر الفريق 2/1 بشكل غريب أيضا .

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