شكرا لقرائتكم الزحام يؤخر وصول أوتوبيس الأهلى لاستاد القاهرة قبل مواجهة بنى سويف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخر وصول فريق الاهلي إلى إستاد القارة لخوض مباراة بني سويف المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في دور الـ32 لكأس مصر بسبب الزحام.

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة بني سويف المقرر لها السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد القاهرة في دور الـ32 لكأس مصر. ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من: شريف أكرامي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، محمود وحيد ، وليد سليمان ، حسين الشحات ، ديانج ، احمد الشيخ ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو. Advertisements

ولم يصل فريق الاهلي إى ملعب إستاد القاهرة في الموعد المُحدد بسبب الزحام حيث تأخر عن موعد الوصول قرابة الـ30 دقيقة ووصل منذ قليل.

كان فايلر قد إستبعد عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين يأتي في مقدمتهم ، محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، رمضان صبحي ، محد مجدي قفشة بهدف إراحتهم من الإجهاد ولتجهيزهم لمباراة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل ببطولة أفريقيا.