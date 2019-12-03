شكرا لقرائتكم الزحام يؤخر وصول أوتوبيس الأهلى لاستاد القاهرة قبل مواجهة بنى سويف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأخر وصول فريق الاهلي إلى إستاد القارة لخوض مباراة بني سويف المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في دور الـ32 لكأس مصر بسبب الزحام.
ولم يصل فريق الاهلي إى ملعب إستاد القاهرة في الموعد المُحدد بسبب الزحام حيث تأخر عن موعد الوصول قرابة الـ30 دقيقة ووصل منذ قليل.
كان فايلر قد إستبعد عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين يأتي في مقدمتهم ، محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، رمضان صبحي ، محد مجدي قفشة بهدف إراحتهم من الإجهاد ولتجهيزهم لمباراة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل ببطولة أفريقيا.
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