شكرا لقرائتكم الوحدة يتخطى الخليج ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الوحدة فوزاً صعباً على ضيفه الخليج 1-صفر، ليحجز مقعده في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، في المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، وفي مباراة أخرى تأهل أحد عقب فوزه على مضيفه الأخدود 2-1.

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة حقق الوحدة فوزاً صعباً على ضيفه الخليج "درجة أولى" ليصعد للدور ثمن النهائي.

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ويدين الوحدة بهذا الفوز لمهاجمه المالي يوسف نياكاتي الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 60. وكان الوحدة قد وصل لهذا الدور عقب فوزه أمام مضيفه الشرق "درجة ثانية" بنتيجة 2-1 في الدور 64.

وفي نجران تأهل أحد درجة أولى" الى الدور ثمن النهائي عقب فوزه على مضيفه الاخدود "درجة ثانية" 2-1. وسجل عبدالمجيد العريشي هدفي الفوز لأحد عند الدقيقتين 65،80.

وكان أحد قد وصل لهذا الدور عقب فوزه أمام مضيفه الساحل "درجة ثالثة" بهدف نظيف.