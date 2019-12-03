شكرا لقرائتكم خبر عن أف سي مصر يفوز على الجونة بركلات الجزاء ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق أف سي مصر، في الفوز على نظيره الجونة بركلات جزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ويتكون تشكيل الجونة من:

حراسة المرمى: عمر رضوان، والدفاع: محمد نجيب، خالد صبحي، باسم علي، جوناثان نجويم، الوسط: أكرم توفيق، محمد محسن «ليلة»، إسلام محارب، آلان تشيامبادي، والهجوم: أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان.

وجاء تشكيل اف سي مصر كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت، وخط الدفاع: أحمد سعيد أوكا - محمد شبانة - أحمد يوسف - علاء عطا، وخط الوسط: شريف أشرف - هشام عبد الحميد - مصطفي سلطان، وخط الهجوم: أحمد الشيخ - ويلس الفيس - محمد نصر..

Advertisements

وانتهت مباريات الدور التمهيدى الثالث لبطولة كأس مصر التى أقيمت خلال الفترة بين 20 نوفمبر الجارى وحتى الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

وتوج الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضي، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصري.