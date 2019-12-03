اللى يعوزه الأولمبى يحرم على الأهلى.. غريب يكشف لـ سوبر كورة سر رحيل أحمد ريان للجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى عن دوره فى رحيل أحمد ياسر ريان عن الأهلى والانتقال للجونة. قال شوقى غريب خلال حلوله ضيفًا على موقع "سوبر كورة": "أبلغت اللاعبين قبل إعلان قائمة المنتخب الأولمبى أن من لم يشارك مع ناديه من الصعب انضمامه للقائمة. لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا.. Advertisements وتوج المنتخب الأولمبى ببطولة أفريقيا تحت 23 عاما بعد الفوز على كوت ديفوار فى المباراة النهائية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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