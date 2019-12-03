تعرف على تشكيل فريق الشرقية فى مباراة الزمالك غدًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني لـ نادي الشرقية، عن قائمة الفريق لمواجهة نادي الزمالك، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، والمقرر إقامتها في السابعة من مساء الغد الأربعاء على استاد القاهرة
وضمت القائمة 21 لاعباً كما يلي :
حراسة المرمى: محمد عبدالمنعم "مشمش" - إسلام أحمد.
خط الدفاع: محمود صلاح - حسن ماريو - عبدالله الشناف - سيد مدبولي - محمد صالح - أحمد صقر - أحمد السيسي.
خط الوسط: فرج كمال - حامد فيصل - حمدي مسلم - عمر فتحي.
خط الوسط المهاجم : محمود عبدالواحد - علي الجنايني - محمد محمود "تريكة" - محمد خيري - أحمد عبدالغني "غنوة" _ محمود أنيس.
خط الهجوم : حسن ربيع - ياسر إبراهيم.
ويدخل الفريق، معسكرًا مغلقًا اليوم الثلاثاء؛ بالقاهرة، استعدادًا للمباراة، والمقرر لها في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غدا .
يذكر بأن نادي الشرقية قد نجح في الصعود لدور 32 من مسابقة كأس مصر بعد فوزه في دور 64 على نادي الألومنيوم بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الزقازيق منذ أسبوعين، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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