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رمضان صبحي يدعم الأهلي أمام بني سويف من مقصورة استاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي على التواجد في ملعب استاد القاهرة لتدعيم فريقه في مواجهة بني سويف.

 

واستبعد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، رمضان صبحي من مواجهة بني سويف لإراحته قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال افريقيا والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة.

 

ويواجه الأهلي بني سويف في المواجهة التي تأتي بينهما ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

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ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، وليد سليمان، حسين الشحات، ديانج، أحمد الشيخ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو.

 

 

 

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