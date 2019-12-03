شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الترسانة يذبح عجلاً لـ"فك النحس" فى أول ظهور لمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت إدارة نادى الترسانة برئاسة طارق سعيد بذبح عجل قبل انطلاق مران فريق الكرة اليوم مع أول ظهور لمحمد صلاح المدير الفنى الجديد للشواكيش.

ويأتى ذبح العجل لفك النحس بعد سلسلة النتائج السيئة التى يحققها الشواكيش هذا الموسم وآخرها الخسارة من سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، وتم توزيع اللحوم على عمال النادى بعد ذبح العجل.

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الترسانة يذبح عجلا لفك النحس الترسانة يذبح عجلا لفك النحس

وكان الترسانة قد تعرض لخسائر متكررة فى دورى القسم الثانى من السويس وجمهورية شبين والداخلية وسيراميكا وتعادل مع النجوم ، ويحتل قاع جدول مجموعة القاهرة بدورى المظاليم .

الترسانة يذبح عجل ويوزع اللحوم على العمال

ويؤكد طارق سعيد رئيس الترسانة أن هناك سوء توفيق يواجه الفريق الكروى منذ بداية الموسم بشكل غريب خاصة فى المباريات الاخيرة أمام الداخلية والخسارة بثلاثية رغم إضاعة اكثر من 10 أهداف بينما أحرز الداخلية اهدافه من 4 هجمات مرتدة ، والمباراة الأخيرة امام سيراميكا كان الترسانة متقدما بهدف حتى قبل نهاية اللقاء بـ 10 دقائق وخسر الفريق 2/1 بشكل غريب أيضا .