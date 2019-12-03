شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الأهلي وبني سويف في الكأس بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وبني سويف المقامة حاليًا باستاد القاهرة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، وليد سليمان، حسين الشحات، ديانج، أحمد الشيخ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو.
فيما يضم تشكيل بني سويف كلاً من: علي محمد محفوظ - مصطفى صلاح - محروس محمود - عبد الواحد عبد العزيز - هشام محمد البدري - معتز محروس - علي محمد علي - نصر رمضان - محمود أبو بكر - كريم أشرف رشدي - مصطفى صلاح جاد.
بدأت المباراة بحماس واضح من الفريقين ولم يستمر فترة جس لنبض طويلاً وفاجئ فريق بني سويف الجميع بنشاط مع إنطلاق المباراة ولم ينكمش الفريق أمام الأهلي رغم فارق الإمكانيات والخبرات والتاريخ لصالح الأهلي.
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