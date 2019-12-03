شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة طنطا غدًا، الأربعاء، فى الجولة الخامسة المؤجلة بمسابقة الدورى المصرى، وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: حراسة المرمى: محمد مجدى، محمد فوزى . Advertisements خط الدفاع: أحمد أيمن، باهر المحمدى، محمد مجدى الجمل، محمد هاشم ، أسامة إبراهيم. خط الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، أحمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، محمد مخلوف، محمود دونجا، بيكيتى، محمد الشامى. خط الهجوم: شيلونجو، حازم مرسى، حمدى زكى .

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