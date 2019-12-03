شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى وبني سويف في دور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلى وبني سويف باستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر. ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أيمن اشرف، محمود وحيد، وليد سليمان، حسين الشحات، ديانج، أحمد الشيخ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو. فيما يضم تشكيل بني سويف، كلاً من: علي محمد محفوظ - مصطفى صلاح - محروس محمود - عبد الواحد عبد العزيز - هشام محمد البدري - معتز محروس - علي محمد علي - نصر رمضان - محمود أبو بكر - كريم أشرف رشدي - مصطفى صلاح جاد.

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