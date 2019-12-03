شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تصدر بيانا بشأن جلسة الطعن على إيقاف رفع الأثقال أمام المحكمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بيانا توضح فيها ما حدث في جلسة الطعن علي قرار إيقاف اتحاد رفع الاثقال أمام المحكمة الرياضية الدولية "الكاس".

وجاء نص البيان كالتالي..

اللجنة الأولمبية المصرية

بشأن جلسة الطعن على قرار إيقاف الاتحاد لمصري لرفع الأثقال

أمام المحكمة الرياضية الدولية (الكاس)

حرصًا من اللجنة الأولمبية المصرية على الشفافية وإطلاع الرأي العام الرياضي على آخر المستجدات الخاصة بأزمة إيقاف الاتحاد المصري لرفع الاثقال من قبل الاتحاد لدولي لرفع الأثقال.

فقد حضر اليوم الموافق 3/12/2019 لجنة رفيعة المستوى برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وضمت خبراء طبيين وقانونيين وفنيين أمام هيئة التحكيم بالمحكمة الرياضية الدولية المشكلة برئاسة محكم دنماركي الجنسية وضمت في عضويتها محكم مصري الجنسية ومحكم أخر فنلندي الجنسية للنظر في الطعن على قرار إيقاف الاتحاد المصري لرفع الاثقال من قبل الاتحاد الدولي.

وقامت اللجنة بتقديم شرح كامل ووافٍ وتوضيح كل الأمور الخاصة بموضوع قرار الإيقاف.

وأوضحت اللجنة لهيئة التحكيم مدى الظلم والضرر الواقع على مصر جراء هذا القرار المجحف والذي تسبب في حرمان اللاعبين المصريين من فرص التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ومنهم على سبيل المثال اللاعب المصري محمد إيهاب.

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كما أوضحت اللجنة لهيئة التحكيم مدى تعسف قرار الاتحاد الدولي لرفع الاثقال الذي صدر بعد حدوث الواقعة بحوالي ثلاثة أعوام وأنه لو كانت فرضت العقوبة وقت حدوث الواقعة كانت انتهت عام 2018 ولم يتضرر منها لاعبين أخرين لا ذنب لهم لكي يتم حرمانهم من التأهل والمشاركة بدورة الالعاب الاولمبية.

وأوضحت اللجنة لهيئة التحكيم مدى إهتمام الدولة المصرية بهذا الأمر ممثلة في وزير الشباب والرياضة وتشكيل لجنة برئاسة وزير الشباب والرياضة.

والجهات الرقابية المصرية واللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والتحقيق في الملابسات الخاصة بهذا الأمر، واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية للطعن على القرار.

هذا بالإضافة للتأكيد على حرص مصر البالغ على اتباع المنهج العلمي السليم، والحرص على اتباع الأكواد الدولية للمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو).

كما أوضحت اللجنة لهيئة التحكيم مدى حرص الدولة المصرية وقياداتها البالغ على اللعب النظيف والعادل، وأن مصر لها باع طويل في الالتزام بالضوابط والمعايير الرياضية الدولية وما يؤكد ذلك هو اختيار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) لما لمصر وقيادتها الحكيمة من ثقل وتقدير لدى دول العالم.

وقامت اللجنة بتوضيح سلامة موقف الاتحاد المصري لرفع الأثقال، والرد على كل أسئلة واستفسارات هيئة التحكيم، وعلى محامي الخصم (الاتحاد الدولي لرفع الاثقال)، وطلب الالتفات لكل ما تقدم من شرح قانوني وطبي وفني يؤكد سلامة الجانب المصري، ورفع الايقاف عن الاتحاد المصري لرفع الأثقال، ورفع الغرامة المالية المقررة على الاتحاد.

وبناء عليه تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية على القيام بكل الاجراءات، والسعي في كل السبل لحل هذا الأمر، وعدم إدخار أي جهد في سبيل حل هذا الأمر، ونأمل أن يصدر القرار لصالح مصرنا الغالية بإذن الله تعالى.