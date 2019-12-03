شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشينى وعبد العزيز فى الزمالك قبل مران الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سامي الشيشيني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ومعه أمير عبد العزيز المدرب المساعد على التواجد مبكرا في أرض ملعب عبداللطيف أبو رجيله قبل انطلاق المران المسائي اليوم. وقام الثنائي بالإشراف على ترتيبات إقامة مران اللاعبين استعدادا لمواجهة الشرقية بكأس مصر غدا. Advertisements وأكد الشيشيني خلال جلسته مع اللاعبين قبل المران على ضرورة التكاتف لاستعادة التوازن بداية من لقاء الشرقية ، مشددا على جميع اللاعبين ببذل الجهد من أجل استعادة الانتصارات، فيما قام محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وقائد الفريق بتحفيز جميع اللاعبين قبل بداية المران حيث تحدث معهم عن ضرورة تحقيق الفوز واستعادة ذاكرة الانتصارات لإسعاد الجماهير.

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