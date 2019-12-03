شكرا لقرائتكم خبر عن الشيشينى وعبد العزيز فى الزمالك قبل مران الفريق والان مع تفاصيل الخبر
وقام الثنائي بالإشراف على ترتيبات إقامة مران اللاعبين استعدادا لمواجهة الشرقية بكأس مصر غدا.
وأكد الشيشيني خلال جلسته مع اللاعبين قبل المران على ضرورة التكاتف لاستعادة التوازن بداية من لقاء الشرقية ، مشددا على جميع اللاعبين ببذل الجهد من أجل استعادة الانتصارات، فيما قام محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وقائد الفريق بتحفيز جميع اللاعبين قبل بداية المران حيث تحدث معهم عن ضرورة تحقيق الفوز واستعادة ذاكرة الانتصارات لإسعاد الجماهير.
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