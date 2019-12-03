طارق حامد يشارك في مران الزمالك الجماعي ومحمود علاء يكتفي بـ"الجيم"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول بالزمالك إلى التدريبات الجماعية، حيث يجري الإحماء مع زملائه اللاعبين تحت إشراف أمير عبد العزيز مدرب الفريق. ويواجه الزمالك فريق الشرقية بالدور الـ 32 لكأس مصر غدًا الأربعاء. Advertisements وتواجد إسماعيل يوسف وعلاء مقلد وحمادة أنور أعضاء مجلس إدارة النادي في مران الفريق لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الشرقية فيما اكتفى محمود علاء مدافع الفريق بخوض تدريب في الجيمانيزيوم بمقر النادي اليوم وذلك بسبب إيقافه في لقاء الشرقية بكأس مصر.

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