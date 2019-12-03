شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبدى إعجابه باستاد القاهرة قبل مواجهة بني سويف في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إعجابه الشديد بالبنية التحتية لاستاد القاهرة وعراقة مبانيه، أثناء معاينة للملعب قبل مواجهة فريقه لبني سويف.

واستعلم فايلر من المنظمين عن تاريخ إنشاء الملعب ليؤكدوا له أن إنشاءه منذ عام 1958 أي منذ 61 عامًا، وهو ما أثار إعجاب المدرب السويسري.

ويستعد الأهلى لمواجهة بنى سويف على استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وضم تشكيل الأهلى كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: حسين الشحات - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود وحيد، خط الوسط: حسام عاشور - أليو ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - عمار حمدي، خط الهجوم: وليد أزارو.

وضم تشكيل بني سويف كلاً من: علي محمد محفوظ - مصطفى صلاح - محروس محمود - عبد الواحد عبد العزيز - هشام محمد البدري - معتز محروس - علي محمد علي - نصر رمضان - محمود أبو بكر - كريم أشرف رشدي - مصطفى صلاح جاد.