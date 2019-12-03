مباشر كأس مصر.. الأهلي 0-0 بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وبني سويف ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، والمقامة على ملعب ستاد القاهرة.

تشكيل الأهلي: شريف إكرامي، حسين الشحات، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، حسام عاشور، أليو ديانج، وليد سليمان، عمار حمدي، أحمد الشيخ، وليد أزارو.

ملخص المباراة:

جاءت الخطورة الأولى في الدقيقة الثانية من المباراة من جانب بني سويف بعدما تم إرسال عرضية من الجبهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ليتم تحويلها برأسية تجاه مرمى الأهلي، لكن شريف إكرامي نجح في التصدي لها بسهولة.

وجاء الرد من الأهلي بعد مرور 16 دقيقة من هجمة بدأها أليو ديانج، قبل أن يحصل المالي على الكرة مجددا على حدود منطقة الجزاء، ليسددها صاروخية تجاه الزاوية اليمنى لكن حارس بني سويف تألق في إبعادها.

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