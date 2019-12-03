محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري: وصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد لنادي الزمالك إلى مقر إقامة فريق استعداداً لمواجهة الشرقية الأربعاء في دور الـ32 في كأس مصر. كارتيرون تولى تدريب الزمالك بقرار من مجلس الإدارة الأبيض مساء الاثنين ليصل القاهرة صباح الثلاثاء ليبدأ مهمته رسمياً. وقرر النادي الأبيض منح مدربه الفرنسي الجديد المهمة مبكراً للغاية، حيث سيقود كارتيرون الزمالك للمرة الأولى أمام الشرقية بعد 24 ساعة فقط من تسلمه المهمة. Advertisements وكان مجلس إدارة الزمالك قد قرر إقالة مدربه ميتشو بعد التعرض لهزيمتين في الدوري ودوري أبطال إفريقيا أمام إنبي (2-1) ومازيمبي (3-0). وأشرف سامي الشيشيني على تدريبات الزمالك التي شهدت عودة طارق حامد للانتظام في المران الجماعي. وخضع مدافع الفريق محمود علاء لتدريبات خاصة في النادي الصحي "الجيم" في مقر النادي الأبيض نظراً لعدم تمكنه من مواجهة الشرقية للإيقاف. وزار إسماعيل يوسف وعلاء مقلد وحمادة أنور أعضاء مجلس الإدارة مران الزمالك لمؤازرة اللاعبين للعودة من جديد لطريق الانتصارات.

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كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يصل معسكر الزمالك تمهيداً لقيادته أمام الشرقية.. وحامد يعود للتدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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