تشكيل الأهلي.. عمار حمدي في الدفاع أمام بني سويف.. وأزارو أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة بني سويف في دور الـ32 لكأس مصر على ملعب ستاد القاهرة. فايلر قرر الاعتماد على عمار حمدي في الظهير الأيمن، مع وجود وليد أزارو كمهاجم صريح. ويتواجد عمار حمدي وأحمد الشيخ في الوسط الهجومي للأهلي إلى جانب وليد سليمان، لدعم وليد أزارو مهاجم الفريق الوحيد خلال اللقاء. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: شريف إكرامي. Advertisements الدفاع: عمار حمدي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد. الوسط: أليو ديانج، حسام عاشور. وسط الهجوم: أحمد الشيخ، وليد سليمان، حسين الشحات. وفي الهجوم: وليد أزارو. ويجلس على مقاعد البدلاء: علي لطفي، حسين السيد، سعد سمير، أحمد فتحي، صلاح محسن، جيرالدو، مروان محسن.

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