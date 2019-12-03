من منح صلاح أصواته في البالون دور؟.. 5 دول اختارت صلاح بالمركز الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على المركز الخامس في استفتاء مجلة فرانس فوتبول، لجائزة الكرة الذهبية، أفضل لاعب في العالم 2019.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، بالجائزة بعد منافسة قوية أمام الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، فيما حل كرستيانو رونالدو ثالثا، وساديو ماني في المركز الرابع.

تُمنح الجائزة بناءً على ثلاثة عوامل، هي الأداء على الصعيدين الفردي والجماعي خلال العام، وقيمة اللاعب التي تمثلها موهبته وسلوكه، بالإضافة إلى مشوار اللاعب بشكل عام، حيث يختار الصحفي المشارك في التصويت خمسة لاعبين من الأعلى إلى الأقل، ويحصل الأول على 6 نقاط، ثم باقي اللاعبين 4 نقاط، 3 نقاط، نقطتين ونقطة على الترتيب.

وفي حالة تساوي لاعبين في عدد النقاط، يفوز اللاعب الذي تفوق في عدد مرات الحصول على المركز الأول بالتصويت، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء لعدد مرات الحصول على المركز الثاني ثم الثالث والرابع والخامس على الترتيب، وإذا استمر التساوي، يتم إجراء تصويت جديد بين اللاعبين المتساويين.

وحصد ميسي على 686 نقطة في صدارة الترتيب، متفوقا على فان دايك بـ7 نقاط فقط، حيث حصد الهولندي 679 نقطة، ثم رونالدو 476 نقطة، وحصد ساديو ماني 347 صوتا في المركز الرابع، مقابل 178 صوتا لصلاح في المركز الخامس، فيما حل رياض محرز عاشرًا بـ33 صوتا (للتعرف على ترتيب المراكز العشرة الأولى إضغط هنا)

وتوزعت أصوات صلاح التي حصل عليها كالتالي:

أصوات صلاح في المركز الأول:

اليمن - مدغشقر - كازاخستان - إقليم برمودا - مصر

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أصوات صلاح في المركز الثاني:

تنزانيا - مقدونيا - كوسوفو - أندورا - الكاميرون

أصوات صلاح في المركز الثالث:

السنغال - جنوب السودان - أوكرانيا - ماكاو - فلسطين - موزمبيق - جزر كوك - غينيا - ليبيريا - غينيا الاستوائية - العراق - بلجيكا- جيبوتي - الكونغو - أذربيجان - بوتان - الإمارات - البوسنة

أصوات صلاح في المركز الرابع:

تركيا - فنزويلا - سلوفاكيا - تونس - السودان - زيمبابوي - نامبيا - عمان - بيرو - النيجر - منغوليا - بنما - قطر - باراجواي - المالديف - جمهورية الكونغو - أيسلندا - ويلز - الهند - جاميكا - اندونسيا - ايسواتيني - الأردن - إثيوبيا - أرمينيا - أنجولا - البحرين

أصوات صلاح في المركز الخامس:

تشاد - سيشل - سيراليون - سوريا - طاجيكستان - تاهيتي - أوغندا - بولندا - المكسيك - بورتريكو - رواندا - جزيرة زيلاند - جواتيمالا - إسرائيل - جامبيا - ألبانيا - النمسا - كندا - باربادوس - السعودية