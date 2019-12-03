مشاهدة hd online بث مباشر مباراة الاهلي وبني سويف كورة اون لاين | شاهد البث المباشر لمباراة الاهلي وبني سويف

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر ، حيث يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مواجهة هامة اليوم الثلاثاء، أمام بني سويف على ستاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ٢٣ من بطولة كأس مصر.

ويدخل الأهلي اللقاء دون لاعبيه الأساسيين، حيث فضل السويسري رينيه فايلر المدير الفني، إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين

لمنحهم وقتا كافيا للاستشفاء قبل مواجهة الهلال السوداني في ثاني مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الأهلي كل من: رمضان صبحي وجونيور أجايي ورامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد الشناوي ومحمد هاني.

موعد مباراة الأهلي وبني سويف:

يلتقي الأهلي مع بني سويف بدور الـ16 من كأس مصر في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبني سويف:

تذاع مباراة الأهلي وبني سويف بدور الـ16 من كأس مصر عبر قناتي تايم سبورت وأون سبورت.

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام بني سويف:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، سعد سمير، أحمد فتحي

خط الوسط: حسام عاشور، آليو ديانج، أحمد الشيخ، عمار حمدي، جيرالد ودا كوستا

خط الهجوم: وليد أزارو