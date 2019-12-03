الوحدة يفوز علي الخليج ويتأهل لدور ١٦ بكأس خادم الحرمين

حقق فريق الوحدة السعودى فوزا مهمًا على نظيره الخليج بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت اليوم الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز

وسجل هدف الوحدة الوحيد اللاعب يوسف نياكاتى في الدقيقة ٦١ من بداية الشوط الثاني من المباراة.

بهذة النتيجة يتأهل نادي الوحدة إلى دور الـ ١٦ من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الملك عبدالعزيز الرياضية ، في إطار منافسات دور الـ ٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين.وسجل هدف الوحدة الوحيد اللاعب يوسف نياكاتى في الدقيقة ٦١ من بداية الشوط الثاني من المباراة.بهذة النتيجة يتأهل نادي الوحدة إلى دور الـ ١٦ من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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