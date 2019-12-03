«يلا شوت» مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الأهلي يوتيوب ON SPORT

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر ، حيث أعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهة بني سويف في دور الـ32 من كأس مصر، والتي تقام في استاد القاهرة.
فايلر قرر الاعتماد على محمودوحيد في مركز الظهير الأيسر، إلى جانب أيمن أشرف، ياسر إبراهيم وحسين الشحات في الظهير الأيمن، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للأهلي.
ويتواجد عمار حمدي وأحمد الشيخ في الوسط الهجومي للأهلي إلى جانبوليد سليمان، لدعم وليد أزارو مهاجم الفريق الوحيد خلال اللقاء.
ويتكون تشكيل الأهلي من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، حسين الشحات.
خط الوسط: حسام عاشور، أليو ديانج، وليد سليمان، عمار حمدي، أحمد الشيخ
خط الهجوم: وليد أزارو.
البدلاء: علي لطفي، سعد سمير، حسين السيد، مروان محسن، أجمد فتحي، صلاح محسن، جيرالدو.
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