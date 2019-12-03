دخل الاعب النرويجي إيرلينج هالاند ضمن قائمة الاعبين الذي يرغب بالتعاقد معه بروسيا دورتموند خلال فتره الانتقالات الشتويه المقبل. كشفت صحيفة سبورت بيلد" الألمانية ان بروسيا دورتموند الالماني دخل ضمن قائمة الفرق الرغبه في التعاقد مع الموهبه النرويجي إيرلينج هالاند واشارت الصحيفة ان بروسيا دورتموند الالماني يجهز عرض بقيمة 30مليون يوور من اجل التعاقد مع الموهبه الصاعدة صحاب الـ19عاما الالماني يجهز عرض بقيمة 30مليون يوور من اجل التعاقد مع الموهبه الصاعدة صحاب الـ19عاما وترغب ستة فرق بجوار دورتموند للتعاقد مع الاعب وهي ريال مدريد , برشلونة , مانشستر يونايتد , إنتر ميلان , يوفنتوس , بالإضافة الى نابولي . , يوفنتوس , بالإضافة الى نابولي . وكان الاعب النرويجي تالق مع منتخب بلده في بطولة كاس العالم للشباب حيث نال لقب هداف المسابقة واستطاع ان يسجل خلال البطولة في مباراة واحدة تسعه اهداف كما سجل حتى الآن 27 هدفًا مع سالزبورج، من بينها 8 أهداف خلال 5 جولات بمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيرلينج هالاند يدخل دائرة اهتمامات بروسيا دورتموند الالماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.