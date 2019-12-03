رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر Ahly goal كورة لايف TIME SPORTS المفتوحة ماتش الاهلي NOW

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر ، يلتقي النادي الأهلي نظيره بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي،وذلك ضمن منافسات دور ال 32 لكأس مصر.
ومن المنتظر أن يحدث بعض التغيرات في تشكيل الأهلي الأساسي من قبل “رينيه فايلر” المدير الفني المارد الأحمر، وذلك للدفع ببعض اللاعبين البدلاء، وإراحة اللاعبين الأساسيين للمباراة القادمة وذلك لأن هذه المواجهة تعد فيالمتناول لنادي القرن للفارق الكبير في الإمكانيات.
ويذكر أن المارد الأحمر، قد خسر في المباراة السابقة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، وذلك في دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أفريقيا. بينما يحتل المركز الثاني في الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن نادي المقاولون العر
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