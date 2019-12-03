kora live| مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم الإثنين 2019/12/3 في كاس مصر

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر يلتقي فريق الأهلي المصري بنظيره بني سويف، اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف، في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر بالموسم الجاري.

بني سويف ورغم حظوظه الضعيفة للغاية في عبور الأهلي إلى دور الـ16 نظرًا لفارق الإمكانيات الكبير بين الفريقين، إلا أن هناك فريقًا نجح في تحقيق معجزة شبيهة في كأس مصر

2008 عندما أقصى الأهلي بالرغم من كونه يلعب بدوري الدرجة الثانية.

الفريق الأحمر منذ بداية الألفية الجديدة، ولم يسبق له الهزيمة في الدور الـ32 بكأس مصر سوى مرة وحيدة، والتي جاءت في نسخة موسم 2007-2008 أمام بترول أسيوط.

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معجزة بترول أسيوط أمام الأهلي

الأهلي دخل في الخامس من يناير عام 2008، ليواجه فريق بترول أسيوط على ملعب الأخير،

وسط توقعات الجميع بعبور سهل من الفريق الأحمر إلى دور الـ16 من كأس مصر، خاصة وأن الأهلي خاض المواجهة وهو حامل للقب على حساب الزمالك في النسخة السابقة لها.

الأحمر دخل اللقاء بتشكيل بديل غاب عنه عدد من نجوم الجيل الذهبي آنذاك، حتى أن اللقاء شهد مشاركة لاعب الوسط محمود سمير لأول مرة مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق، ليظهر الفريق بعيدًا عن مستواه المعهود.

في الدقيقة 49 من عمر المباراة، صعق بترول أسيوط نظيره الأهلي بهدف سجله حمدي سيف من تسديدة قوية في شباك الحارس أمير عبد الحميد.