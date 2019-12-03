مدرب الهلال السعودي يحصل على أفضل مدرب روماني لعام ٢٠١٩

حصل رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على جائزة مدرب العام في رومانيا، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الرومانية لعام 2019.

واختير مدرب الهلال كمدرب العام في بلاده، بعد النجاح الكبير الذي حققه رفقة باوك اليوناني بفوزه ببطولتي الدوري والكأس، ثم تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا مع الفريق الأزرق.

يذكر أن ميريل رادوي لاعب الهلال سابقاً، حصل على جائزة إنجاز العام في رومانيا خلال نفس الحفل، بعد قيادته منتخب بلاده تحت 21 سنة للمربع الذهبي في بطولة أوروبا للشباب.

توج نادي الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا ليتأهل الهلال إلى كأس العالم للأندية موسم ٢٠١٩ الذي يضم

ويقام كأس العالم للأندية في دولة قطر يوم ١٦ ديسمبر المقبل. الدوري والكأس، ثم تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا مع الفريق الأزرق.يذكر أن ميريل رادوي لاعب الهلال سابقاً، حصل على جائزة إنجاز العام في رومانيا خلال نفس الحفل، بعد قيادته منتخب بلاده تحت 21 سنة للمربع الذهبي في بطولة أوروبا للشباب.توج نادي الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال آسيا ليتأهل الهلال إلى كأس العالم للأندية موسم ٢٠١٩ الذي يضم ليفربول الانجليزي، السد القطري، الترجي التونسي، نادي مونتري المكسيكي، هيينجين سبورت التشيلي، فلامنجو الأيطالى.ويقام كأس العالم للأندية في دولة قطر يوم ١٦ ديسمبر المقبل.

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