اتحاد السلة يختار خالد العوضي للإشراف على تنظيم بطولة أفريقيا

قرر مجلس اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة إسناد إدارة بطولة لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال سيدات التي تقام من 6 لـ 15 ديسمبر إلي المهندس خالد القوصي عضو مجلس الإدارة. المهندس خالد القوصي عضو مجلس الإدارة. ويأتي ذلك بعد اعتذار المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس الإدارة. الإدارة. ويشارك من مصر الأهلي وسبورتنج، وفريق فيرزفياريو الموزمبيقي حمال اللقب وفريق المحارب الجوي ووزارة جبل النار من نيجريا مع اي سي بي ماكمومينو الكونغولي وفاب الكاميروني وانيرجي البنينيومواني الكيني وانتر كلوب الأنجولي.

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