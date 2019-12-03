الجونة ونادي مصر يحتكمان للوقت الإضافي لحسم التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر

انتهى الوقت الأصلي من مباراة الجونة ضد نادي مصر بالتعادل السلبي دون أهداف في المواجهة التي تجمع الفريقين على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس مصر ، ليحنكم الفريقين إلى الوقت الإضافي من شوطين لحسم تذكرة التأهل إلى دور

الستة عشر بالبطولة.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وتبادل الفريقين على السيطرة على مجريات اللعب وإن كانت السيطرة والفرص الخطيرة أكثر للجونة إلا أن نادي مصر ظهر متماسكا وأهدر أكثر من فرصة خطيرة وفشل مهاجمو

الفريقين في هز الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

في حين جاء الشوط الثاني أكثر اثارة وتألق لاعبولاجونة وأهدرو العديد من الفرص خاصة في ظل تألق حارس نادي مصر عصام ثروت والذي تصدى لأكثر من كرة خطيرة كانت كفيلة بإنهاء اللقاء لينتهي الشوط الثاني والوقت الأصلي للقاء بالتعاغدل السلبي بدون اهداف ليحتكم الفريقيت إلى الوقت الإضافي.