الخاطر يهنئ المنتخبات قبل نهائي خليجي 24

قدم ناصر الخاطر المدير التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لبطولة خليجي 24 التهنئة للمنتخبات الأربعة التي تأهلت للدور قبل النهائي من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24) متمنياً التوفيق للجميع في هذا العرس الكروي الذي يقام كُل عامين، وحظ أفضل للمنتخبات التي ودعت من الدور الأول في المرحلة القادمة

وأشاد الخاطر في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بالحضور الجماهيري الذي شهدته منافسات البطولة الخليجية وقال :”عدد الحضور فاق نسبة الـ69 وهو حضور جيد للغاية أضفى الكثير علي نجاحها خاصة مع المستوى الفني المرتفع للغاية ،ونسبة الأهداف العالية ،وبالتالي تقييم البطولة بشكل كبير ناجح “.

وعلى صعيد التنظيم قال الخاطر إن قطر تميزت من خلال استخدام مواصلات المترو لأول مرة والتي أثبتت نجاحها ووصل عدد من حضرواً إلى مدرجات استاد خليفة الدولي لمتابعة مباراة قطر مع العراق في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى إلى 14 الف مشجع عبر المترو”.

وأشاد الخاطر كذلك بالجهود الكبيرة لإدارة المرور قائلاً :”لقد قاموا بعمل كبير لتلافي الزحام وعملوا بشكل كبير لأنسياب الحركة والوصول إلى الملاعب بعيداً عن التعقيدات المرورية التي تنشأ عن مثل هذه المباريات، مشيداً بالخبرات التي يحصل عليها المنظمون مع إستضافة مثل هذه البطولات “.

وأوضح أنه تم بيع 152 ألف تذكرة للجماهير حتى الآن حضرت في كُل المباريات، ونالت مباريات قطر الثلاثة في الدور الأول النصيب الأكبر من الحضور الجماهيري.

وبسؤاله عن أستضافة البطولات والتحديات التي مثلتها للجنة المحلية المنظمة رد قائلاً :”لم يكن هناك تحد بشكل خاص بالنسبة لنا فقد رحبنا بالثلاث منتخبات لتصبح البطولة 8 منتخبات كاملة تم تقسيمها لمجموعتين ولعبنا على ملعب اضافي في استاد عبد الله بن خليفة بالدحيل وكنا مستعدين كثيراً لتنظيم هذه البطولة “.

وأشار إلى أنه تم تحديد مكان إقامة مباراتي الدور قبل النهائي بإقامة مباراة العراق والبحرين على ستاد عبد الله بن خليفة بالدحيل، بينما تقام مباراة قطر والسعودية بملعب الجنوب المونديالي في الوكرة .

وقال الخاطر :”دولة قطر لا تخلط بين السياسة والرياضة ونحن نرحب بكُل المنتخبات ووفودها وجماهيرها وقطر لم تمنع أحد من دخول أراضيها. وشعار (أهلا بالجميع في دوحة الجميع) نحن مؤمنين به وطبقناه بشكل واضح على أرض الواقع “.

Advertisements

وكشف الخاطر عن أن التحضيرات لكأس العالم تسير بالشكل المخطط له وستاد الريان سيكون جاهزاً في الربع الأول من 2020 وفي نهاية العام ستكون جميع الملاعب جاهزة.

وأوضح الخاطر قائلاً :”برنامج المتطوعين الذي بدأناه قبل سنين يضم 300 ألف اسم دفعة واحدة، وهم يخضعون لتدريبات عملية وسيكونون متواجدين لتقديم الخدمات للجماهير في المونديال المقبل ،وكل البطولات التي تستضيفها قطر “.

وأشاد الخاطر بتجربة التذاكر الالكترونية للبطولة الخليجية وقال :”التجربة كانت جديدة وقمنا بالتنسيق مع الفيفا لاستخدام طريقة البيع على الإنترنت ،وكانت هناك إيجابيات كثيرة، وأيضاً بعض السلبيات التي سنتداركها في المرحلة القادمة “.

كما أشاد الخاطر بالزخم الإعلامي الكبير لبطولة خليجي 24 وقال :”تم أستصدار 1300 تصريح للإعلامين وهذا رقم جيد، وقد حرصنا على توفير كُل سبل الراحة للإعلاميين ونتمنى أن يكون الجميع عاش تجربة فريدة في الملاعب ،وأيضاً في مناطق المشجعين وسوق واقف”.

وأضاف : “نقوم بعمل أستبيانات مستمرة لأخذ الملاحظات ومعالجة كافة السلبيات الموجودة من أجل الوصول إلى الأفضل بأستمرار “.

وشدد الخاطر على أن كُل بطولة في قطر تعد محطة أعداد لبطولة كأس العالم في عام 2022، وستكون كأس العالم للأندية محطة من المحطات المهمة خاصة أن هناك العديد من الأندية ستتواجد في الدوحة لأول مرة بجماهيرها مثل فلامينجو البرازيلي وليفربول الإنجليزي.

وعن مستقبل بطولة القارات التي تقام عادة في السنة التي تقام فيها بطولة كأس العالم قال :”اعتمدت الفيفا عدم إقامتها ونحن الآن بصدد تنظيم مونديال الأندية عامي 2019 و2020 وندرس أيضاً إقامة بطولة عام 2021 لكن لم يتم تحديد آليتها حتى الآن وجاري التفاوض عليها ،وسنكون مستعدين في جميع الأحوال لخوض تحدي الإستضافة حتى وإن لم تكن هناك أي بطولات”.