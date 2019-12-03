اتحاد الكرة يغرم الزمالك 50 ألف جنيه

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي إيقاف لاعبي الزمالك محمد عواد ومحمود علاء مباراة واحدة للحصول على الإنذار الثالث.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية علي الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، الذي أقيل مؤخراً، تقدر بـ50 ألف جنية لعدم حضور المؤتمر الصحفي.

كما قررت اللجنة إيقاف رامي صبري مدافع إنبي ومصطفي جمال لاعب حرس الحدود ومحمود أبو السعود حارس مرمي المقاولون العرب مباراة واحدة بسبب الإنذار الثالث.

وذكرت اللجنة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء أنها قررت توقيع عقوبة مالية علي أندية مصر وسموحة وأسوان والمقاولون وطنطا والجونة تقدر بـ50 ألف جنيه لكل منهما لتأخر الفريق للنزول للملعب .