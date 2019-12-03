بعد تتويجه بالكرة الذهبية.. ميسي يتحدث عن اقترب اعتزاله

قال ليونيل ميسي قائد برشلونة وهدافه التاريخي إن موعد الاعتزال قد اقترب، وذلك في أولى تصريحاته عقب فوزه بالكرة الذهبية لعام 2019 للمرة السادسة، كأكثر المتوجين بها تاريخيا.



أكد الأرجنتيني أنه سعيد بالفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وأن الحدث له طعم خاص دائما بالنسبة له.



وأضاف: "لقد عملنا جميعا من أجل ذلك، هذه الجائزة نتيجة العمل الجماعي مع زملائي، أود أن أشكرهم على ما حققناه جميعا خلال العام الماضي".



وتابع: "الاعتزال أصبح قريبا، لقد أصبحت في 33 من عمري، أو في الطريق نحوها، وهذا أمر صعب جدا، أود الاستمتاع بما تبقى من مسيرتي".



وتابع: "أود أن أشكر الصحفيين الذين صوتوا لي واختاروني، هذا سمح لي بالتميز، أريد أن أشكر جماهير برشلونة وزملائي في النادي".



وأردف: "منذ 10 سنوات استملت أول كرة ذهبية لي هنا في باريس، لم أكن أتصور أن مسيرتي ستسير بهذا الشكل، الآن أصبح لدي 6 كرات ذهبية، إنها لحظة مختلفة بكل تأكيد"



وختم بقوله: "أنا سعيد بأن أعيش ذلك، بالفعل على المستوى الشخصي وكذلك الرياضي أحاول التحسن في كل مرة، لدي انطباع بأنني أستطيع أن أقدم أكثر، هذا السر هو ما يصل بي إلى التميز، ولكن النجاح الجماعي يبقى الأهم".



وفاز الأسطورة البرشلونية يوم أمس الاثنين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" سنويا، متفوقا على كل من الهولندي، فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أصحاب المركزين الثاني والثالث.



المصدر: وكالات