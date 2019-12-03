اونلاين | رابط اون سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الاهلي timesport

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مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر الأهلي يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، حيث ينتظر عشاق الكرة مباراة قوية بين الأهلي وبني سويف، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019، على ملعب القاهرة الدولى ضمن منافسات دور ال23 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي ضد بني سويف في كأس مصر:-

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد بني سويف، على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بني سويف في كأس مصر:-

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تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة On sport، وTime sport, المالكين لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس مصر.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد بني سويف في كأس مصر:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد بني سويف في كأس مصؤ عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي ضد بني سويف، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد بني سويف في كأس مصر، يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي ضد بني سويف، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

بث مباشر الأهلي ضد بني سويف

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