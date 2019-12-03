اونلاين | يلا شوت ON Sports HD مشاهدة مباراة الاهلي وبنى سويف بث مباشر AHLY TODAY كورة لايف تايم سبورت PLUS ماتش الاهلي يوتيوب

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ويشهد إستاد القاهرة الدولي مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم اليوم بين فريقي الأهلي yalla kora وضيفه بني سويف، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية.

متابعة بث حي ومباشر لمبارة الأهلي في كأس مصر mobi kora.

ويسعى المدير الفني السويسري "رينيه فايلر" المدير الفني للنادي الأهلي kora star لتجاوز خسارة النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا، وعبور بني سويف للوصول لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر 2019/2020.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام بني سويف

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يغيب عن نادي الأهلي kooora4live محمد هاني ورمضان صبحي ومحمد الشناوي للحصول على راحة، والمصابون محمود متولي وحمدي فتحي وعلي معلول ومحمد محمود، وفي ضوء ذلك ستكون تشكيلة الأهلي للمباراة كما يلي.

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد

خط الوسط: أليو ديانج – حسام عاشور – عمار حمدي

خط الهجوم: جيرالدو – وليد أزارو – أحمد الشيخ.

موعد مباراة الأهلي وبني سويف اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة لها

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هذا وتنقل المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء 3 ديسمبر، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة ON Sports HD بالإضافة لقناة Time Sports HD.