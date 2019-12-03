اونلاين | يلا كورة ahly LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي NOW ON SPORT

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كورة ستار مشاهدة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي مع فريق تليفونات بني سويف والتي ستقام اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي GOAL KOORA ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2019/2020، حيث ستكون تلك المواجهة مميزة ويدخل النادي الأهلي اللقاء بقائمة غير أساسية من اللاعبين من أجل إراحة اللاعبين لمباراة الهلال السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا YALA SHOOOT PLUS.

جول كورة وسوف تقام المباراة بين النادي الأهلي ونادي تليفونات بني سويف في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA LIVE وستقام تلك المواجهة بين النادي الأهلي وفريق تليفونات بني سويف في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA LIVE وستذاع تلك المواجهة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت على قمر النايل سات.

يلا شوت حصري تابع البث الحي لمباراة النادي الاهلي مع تليفونات بني سويف عبر اليوتيوب وبدون تقطيع على البث المباشر الأسطورة ALASTORA تعرض النادي الأهلي للهزيمة من فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب رادس الأولمبي COOL KOORA ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA STAR.

كورة أونلاين وكان قد سجل ياسين الشيخاوي هدف فريق النجم الساحلي التونسي هدف المباراة الوحيد في بداية الشوط الثاني، وكان قد تعرض أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي للطرد في الدقيقة 12 من المباراة GOAL KOORA ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة تليفونات بني سويف من أجل التأهل لدور الثمن نهائي وتحقيق ببطولة كأس مصر والتي فاز بها نادي الزمالك في النسخة الماضية على حساب فريق بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة النهائية BEIN MATSH.