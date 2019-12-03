اونلاين | كول كورة AHLY WEEK مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الأهلي (هدف)

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الأهلي ضد تليفونات بني سويف، والمقرر لها مساء اليوم الثلاثاءKORA LIVE، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصرKORA STAR.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد تليفونات بني سويف على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد تليفونات بني سويف في كأس مصر عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي ضد تليفونات بني سويف ، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد تليفونات بني سويف في كأس مصر.

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