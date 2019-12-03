اونلاين | أون سبورتTVيلا شوت حصري ahly مشاهدة مباراة الاهلى وبني سويف مباشر yalla shoot plus كورة اون لاين رابط ماتش Ramadan sophi

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يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر ، حيث يفتح استاد القاهرة الدولي ذراعيه غدا الثلاثاء لمباراة فريقيالأهلي ونظيره بني سويف لحساب الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم، وذلك في لقاء يرغب فيه الفريق الأحمر في الفوز ولا شيء أكثر تعويضا لمباراة النجم الساحلي الأخيرة ولمصالحة جماهيره التي تفاجأت بالنتيجة.

وخسر الفريق الأحمر المباراة الأولى له ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لحساب دور المجموعات بهدف نظيف على يد النجم الساحلي التونسي بملعب رادس الأوليمبي، إذ ظهر الأحمر بمستوى سيئ وباهت للغاية على عكس اللقاءات السابقة.

ويعتبر الفريق الأحمر هو الأكثر تتويجا بالبطولة المحلية برصيد 36 مرة فيما كان وصيفا خلال 15 مناسبة أخرى، ويعد أقرب منافس له الزمالك برصيد 27 أخرين، إذ كان آخر انتصار للأهلي بالبطولة في 2017.

موعد مباراة الأهلي وبني سويف في كأس مصر

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يذاع اللقاء في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبني سويف في كأس مصر

تذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت وتايم سبورت.

معلق مباراة الأهلي وبني سويف في كأس مصر

يعلق على اللقاء المعلق أيمن الكاشف.