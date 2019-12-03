اونلاين | ON sport لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT يوتيوب HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ON sport لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT يوتيوب HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الخليج 365 خدمة مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر ، حيث يحل اليوم الفريق الأول لنادي بني سويف ضيفًا على نظيره النادي الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

Advertisements

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ويذاع حصريًا على قناتي تايم سبورت، وأون سبورت.

يدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن استعادة الثقة التي اهتزت بعد الحسارة أمام النجم الساحلي لهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما سيبحث الأهلي عن استعاد اللقب الغائب منذ سنوات خاصة بعد خروجه من دور الـ 16 في النسخة الماضية من أقدم البطولات المصرية على يد بيراميدز وهي المباراة التي أطاخت بالمدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي.