اونلاين | مشاهد مباراة الأهلي ضد بني سويف بث مباشر TIME SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع AHLY شاهد ماتش الاهلي ON SPORT مجانًا

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تابع لايف مباراة الأهلي وبني سويف مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام نظيره فريق بني سويف، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل سبعة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدفين فقط لا غير في مرماه.

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