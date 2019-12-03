اونلاين | يلا شوت (قناة مفتوحة) مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش AHLY(هدف رمضان صبحي)

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رابط مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف في كأس مصر بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد بني سويف في كأس مصر في يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الثلاثاء

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يواجه النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويرغب الأهلي في استغلال صحوته الكبيرة مع مدربه فايلر في تحقيق الانتصار والتواجد في الدور المقبل من البطولة.

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مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويقدم الفريق الأحمر مع فايلر مستوي فني رائع للغاية لم تراه الجماهير منذ فترة كبيرة.

وحقق الأهلي الفوز في أكثر من مباراة بأربعة أهداف، بل أضاع أكثر من ذلك، حيث أصبح يجيد حسم المباريات بشكل كبير دون الدخول في أي تعقيد.

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مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب الغائب منذ 2017، عندما فاز على المصري بهدفين مقابل هدف.

كان أحمد فتحي قد أحرز الهدف الثاني القاتل للنادي الأهلي بالدقائق الأخيرة من المباراة.

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