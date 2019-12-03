اونلاين | كورة لايف TIME ON SPORT مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر AHLY TV رابط اون سبورت يوتيوب ON SPORT

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مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر ، حيث يحل اليوم الفريق الأول لنادي بني سويف ضيفًا على نظيره النادي الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس مصر.

يواجه النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويرغب الأهلي في استغلال صحوته الكبيرة مع مدربه فايلر في تحقيق الانتصار والتواجد في الدور المقبل من البطولة.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ويذاع حصريًا على قناتي تايم سبورت، وأون سبورت. ويدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن استعادة الثقة

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بث مباشر مباراة الاهلي ضد بني سويف يلا شوت لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف في كاس مصر كورة اون لاين بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويقدم الفريق الأحمر مع فايلر مستوي فني رائع للغاية لم تراه الجماهير منذ فترة كبيرة.

وحقق الأهلي الفوز في أكثر من مباراة بأربعة أهداف، بل أضاع أكثر من ذلك، حيث أصبح يجيد حسم المباريات بشكل كبير دون الدخول في أي تعقيد.

بث مباشر مباراة الاهلي ضد بني سويف يلا شوت لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف في كاس مصر كورة اون لاين بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب الغائب منذ 2017، عندما فاز على المصري بهدفين مقابل هدف.

كان أحمد فتحي قد أحرز الهدف الثاني القاتل للنادي الأهلي بالدقائق الأخيرة من المباراة.

بث مباشر مباراة الاهلي ضد بني سويف يلا شوت لايف مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف في كاس مصر كورة اون لاين بدون تقطيع