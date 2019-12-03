اونلاين | online يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر بدون تقطيع Ahly LIVE كورة ستار رابط ماتش الاهلي ON SPORT

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يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر ، حيث يحل اليوم الفريق الأول لنادي بني سويف ضيفًا على نظيره النادي الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين على الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ويذاع حصريًا على قناتي تايم سبورت، وأون سبورت.

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ويدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن استعادة الثقة التي اهتزت بعد الحسارة أمام النجم الساحلي لهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما سيبحث الأهلي عن استعاد اللقب الغائب منذ سنوات خاصة بعد خروجه من دور الـ 16 في النسخة الماضية من أقدم البطولات المصرية على يد بيراميدز وهي المباراة التي أطاخت بالمدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي.