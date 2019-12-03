رياضة | الهلال السعودي يخاطب الأهلي لتكريم طارق التائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يخاطب الأهلي لتكريم طارق التائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية سعودية اليوم، عن قيام إدارة نادي الهلال السعودي، بمخاطبة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بشكل رسمي من أجل خوض مباراة ودية في الرياض.

وأشارت التقارير، إلى أن الهلال السعودي أوضح خلال خطابه للقلعة الحمراء، أن المباراة ستأتي في إطار اعتزال الليبي طارق التائب لاعب الفريق السابق.

وأكدت جريدة "الشرق الأوسط" إن إدارة نادي الهلال السعودي واللاعب طارق التائب ينتظران موافقة النادي الأهلي حتى يبحثوا الوقت المناسب للناديين للمشاركة في تكريم اللاعب الليبي.

وكان المستشار بالديوان الملكي، بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفيه بالمملكة، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أعلن في وقت سابق عن إقامة مباراة ودية بين الأهلي والهلال السعودي، في مهرجان إعتزال طارق التائب لاعب الفريق السعودي السابق.

وقال آل الشيخ في برنامج الديوانية على قناة الرياضية السعودية: "أتكفل بإقامة حفل اعتزال طارق التايب نجم الهلال في مباراة تجمع الفريق السعودي بالأهلي المصري".

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ولعب الليبي طارق التائب ضمن صفوف الزعيم الهلالي، بموسم 2006 واستمر في تمثيل الفريق لمدة ثلاثة مواسم قبل الإنتقال إلى الشباب السعودي.

وتأتي مباراة الأهلي والهلال، تحت رعاية آل الشيخ احتفالًا بفوز الزعيم بدوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد الياباني.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2019-2020، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني، في نهائي البطولة.

وجاء تتويج الهلال السعودي، باللقب ليضيفه إلى سجلاته بطولة جديدة، بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بنسخته الجديدة والثالثة في مجمل مشاركته، حيث سبق وتوج بها في نسختها القديمة عامي 1991 و 2000.