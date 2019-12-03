رياضة | طوخ قليوبية يهزم الشمس في مؤجلات القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طوخ قليوبية يهزم الشمس في مؤجلات القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق طوخ قليوبية، بقيادة محمد خطاب فوزا ثمينا على ضيفه فريق الشمس بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت الثلاثاء بينهما على ملعب طوخ في الجولة العاشرة المؤجلة للمجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة والقليوبية.

خاض فريق طوخ اللقاء بشكيل ضم محمد ناصر، ابراهيم عبد الحليم، محمد قورة، محمد سعيد، مصطفى هندواى، مصطفى خالد، أحمد سمير، أحمد علاء، أحمد رفاعي، إسلام شحته، معتز بالله عبد النبي.

وجاء تشكيل الشمس كالتالي : محمد عامر، عمر اللبان، أحمد عبد الوهاب، إسلام صابر، باسل الديب، سيد بركات، عمر فكرى، محمد عصام، لورا الايفواري، كريم ناصر، عبدالله لالا.

أحرز هدف المباراة سامح عبد الحكيم في الدقيقة 32 من الشوط الثاني، وطرد الحكم عمرو هجرسى لاعب الشمس لورا الايفواري في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.

بهذا الفوز يرتفع رصيد طوخ إلى النقطة12 ليحتل المركز التاسع ويتوقف رصيد الشمس عند النقطة 17 في مركز الوصيف.

وأدار اللقاء الحكم عمرو هجرسى حكم ساحة ، وعدى عيد مساعد أول، وعمر عكريش مساعد ثانى، ويسري عرفه مراقب مسابقات.

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وكانت نتائج الجولة العاشرة أسفرت عن، فوز فريق السكة الحديد على فريق البلاستيك بهدفين نظيفين.

وفاز العبور على الأميرية بنفس النتيجة، وبطا على ألماظة بهدف والتأمين على فريق الغابه بثلاثة أهداف مقابل.

وفاز فريق المرج على فريق سراى القبة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتعادل بهتيم مع اتحاد الشرطة بهدف لكل منهما.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 22 نقطة

2- الشمس 17 نقطة

3- مصر للتأمين17 نقطة

4- المرج 16 نقطة

5- بطا 16 نقطة

6- الغابه 14 نقطة

7- ألماظة 13 نقطة

8- الشرطة 13 نقطة

9- طوخ 12 نقطة

10- البلاستيك 11 نقطة

11- بهتيم 10 نقاط

12- الأميرية 10 نقاط

13- العبور 9 نقاط

14- بنها 8 نقاط

15- سراى القبة 3 نقاط