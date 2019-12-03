رياضة | مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بني سويف.. مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف قناة أون سبورت بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بني سويف.. مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف قناة أون سبورت بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسن موسى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف، عن تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

كما أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه للمواجهة التي تقام لحساب دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ويطمح النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر المدير ، لانطلاقة قوية من خلال الفوز على بني سويف، من أجل حصد اللقب المفقود من الموسم الماضي.

وجاء تشكيل بني سويف كالآتي:-

علي محمد محفوظ حراسة المرمى، مصطفى صلاح، محروس محمود، عبدالواحد عبدالعزيز، حسام محمد، معتز محروس، علي محمد، نصر رمضان، محمود ابوبكر، كريم اشرف، مصطفى صلاح

البدلاء

محمد السيد، عاطف محمد، احمد محمود، حسام محمد، محمود شعبان، أحمد عبدالرازق.

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أما تشكيل الأهلي فجاء كالآتي:-

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، عمار حمدي.

خط الوسط: حسام عاشور، آليو ديانج، وليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ.

خط الهجوم: أزارو.

بينما جاءت دكة البدلاء لتضم كلا من..

علي لطفي، سعد سمير، حسين السيد، مروان محسن، أجمد فتحي، صلاح محسن، جيرالدو