رياضة | مفاجأت كبرى في تشكيل الأهلي أمام بني سويف.. مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر ON TIME SPORT

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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة نظيره بني سويف في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.

ويخوض الأهلي لقاء اليوم بعدة تغييرات في التشكيل بعدما فضل المدرب السويسري إراحة لاعبيه الأساسيين ومنح الفرصة للأخرين للمشاركة في المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : شريف إكرامي

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خط الدفاع : حسين الشحات - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود وحيد

خط الوسط : حسام عاشور - أليو ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - عمار حمدي

خط الهجوم : وليد أزارو.