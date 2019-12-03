رياضة | 5 تحديات تنتظر الفرنسي "كارتيرون" في الزمالك (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 تحديات تنتظر الفرنسي "كارتيرون" في الزمالك (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي السابق لتولي القيادة الفنية للفريق الأبيض خلفًا للمدرب المقال "ميتشو"، على أن يصل اليوم الثلاثاء لبدء مهمته رسميًا مع الفريق.

ويعاون باتريس كارتيرون في قيادة الزمالك كل من، سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين، بالإضافة لليوناني أنطونيو مدربًا للأحمال.

ويواجه الفرنسي باتريس كارتيرون عدة تحديات في مهمته التدريبية الجديدة مع الزمالك، بعد الأزمات التي مر بها الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة، وتراجع نتائج مباريات الفريق في مختلف البطولات وآخرها الخسارة أمام مازيمبي 3-0 في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير 5 تحديات تواجه الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك:-

1- لم شمل الفريق:

واجه فريق الزمالك العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة أبرزها أزمة المستحقات المالية، وتهديد بعض اللاعبين بفسخ التعاقد مع النادي والرحيل بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية وأبرز اللاعبين طارق حامد ومحمود جنش وفرجاني ساسي، بالإضافة لحمدي النقاز والذي أعلن فسخ تعاقده بالفعل خلال الساعات الماضية وهناك محاولات لإقناعه بالعدول عن قراره، وسيكون "كارتيرون" مطالب بالتنسيق مع إدارة النادي لتهدئة ثورة اللاعبين ولم شمل الفريق مجددًا.

2- استعادة أداء وشخصية الزمالك:

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ظهر فريق الزمالك بلا شخصية واضحة في الملعب خلال المباريات الأخيرة تحت قيادة المدرب الصربي "ميتشو" حيث خاض الفريق المباريات بأداء عشوائي وبلا تكتيك واضح، كما بدا عدد من اللاعبين بعيدين عن مستواهم الفني مما أدي لهزيمة الفريق أمام إنبي ثم مازيمبي الكونغولي، وتعول الجماهير البيضاء على المدرب الفرنسي لإعادة بريق الزمالك مجددًا، واستعادة شخصية الفري والأداء القوي المعتاد.

3- العودة للصدارة المحلية:

خسر فريق الزمالك عدة نقاط في سباق الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي أبعدته عن مراكز الصدارة، وجعلته يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة بـرصيد 10 نقاط، ويتطلع "كارتيرون" لإعادة انتصارات الفريق بالبطولة المحلية والعودة لصدارة الدوري والمنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.

4- الحفاظ علي كأس مصر:

أول مباراة للفرنسي "كارتيرون" مع الزمالك ستكون أمام فريق الشرقية غدا الأربعاء في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، ورغم توليه المهمة قبل المباراة بأيام قليلة، لكن تأمل الجماهير البيضاء في أن يساعد الفريق على تجاوز الشرقية والصعود لدور الـ16 بالبطولة، ليس هذا وحسب، بل تتطلع الجماهير أن يقود الفريق للوصول للأدوار النهائية بالبطولة والحفاظ علي لقب البطولة والذي توج به الفريق بالموسم الماضي.

5- التتويج الإفريقي:

جاءت بداية الزمالك في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا مخيبة بالخسارة أمام مازيمبي 3-0 وتذيل ترتيب المجموعة الأولي بدون نقاط، وتضع جماهير الفريق الأبيض آمالا عريضة على المدرب الفرنسي صاحب الخبرات الإفريقية الكبيرة في قيادة الفريق لتجاوز دور المجموعات والمنافسة على لقب بطولة دوري الأبطال والغائب عن خزائن القلعة البيضاء منذ عام 2002، خاصة وأن "كارتيرون" سبق وحصد لقب البطولة الإفريقية مع مازيمبي الكونغولي